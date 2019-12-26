В Красноярске начался чемпионат России по фигурному катанию. Первыми на лед вышли мужчины, их короткая программа стартовала в 10:00 по московскому времени. Ссылка на страницу прямого эфира доступна здесь.

Первый стартовый номер достался юниору Артуру Даниеляну из группы Елены Буяновой. После него выступят Илья Яблоков и Петр Гуменник.

Открывать вторую разминку будет Александр Самарин, получивший шестой номер. Сергей Воронов выступит девятым, затем на лед выйдет 14-летний ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов.

Андрей Лазукин закроет вторую группу участников, он будет выступать под 11-м номером. В третью разминку попали Макар Игнатов и Дмитрий Алиев.