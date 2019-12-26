Как и в прошлом году, победителем Кубка России по волейболу станет «Зенит». Казанский или петербургский — станет известно уже сегодня. Команды повторили прошлогодний сценарий и снова вместе вышли в решающую стадию турнира.

В прошлом сезоне петербургский «Зенит» возглавлял Александр Климкин. Его команда дошла до финала, но не справилась с соперниками из Казани и уступила в четырех партиях. Сейчас у руля «Зенита» стоит харизматичный Туомас Саммельвуо, который летом привел сборную России к победе в Лиге наций. Сегодня у него будет шанс выиграть первый трофей с петербургским клубом.

«Финал четырех» в этом году получился не таким увлекательным, каким его хотели увидеть болельщики. Фанатам «Зенитов», впрочем, жаловаться не на что — и казанцы, и петербуржцы завершили свои матчи в трех сетах, не отдав соперникам ни партии.

Команда Саммельвуо играла с «Динамо»: перед началом встречи тренер опасался игры москвичей на подаче, однако этот компонент хозяевам раскрыть и не удалось. «Зенит», напротив, быстро уходил вперед на несколько очков, иногда позволяя сопернику ненадолго приблизиться.

Прошлый сезон Саммельвуо провел в «Кузбассе», но тренера буквально вырвали из команды и передали в руки «Зенита», чтобы создать суперклуб. Сегодня у финна первый титульный матч с петербуржцами, но соперник — один из самых серьёзных. В прошлом сезоне Саммельвуо с «Кузбассом» прервал доминирование Казани в чемпионате России. Удастася ли провернуть это и в Кубке страны?

Казанский «Зенит» в полуфинале встречался с «Кузбассом»: в отсутствие диагонального Виктора Полетаева кемеровчане провалили атаку, чем не преминула воспользоваться команда Алексея Вербова и Владимира Алекно. Второй вновь появился на скамейке запасных «Зенита», хотя управлять командой по-прежнему продолжает Вербов.

Алекно возглавлял команду с 2008 года, но в нынешнем сезоне взял паузу по состоянию здоровья. Он присутствует на матчах «Зенита» и смотрит их из-за лицевой линии, в то время как всю ответственность на себя взял Вербов. На протяжении трех лет он был играющим тренером, но в этом году оказался готов принять бразды правления.

И во вчерашнем полуфинале он выступал в качестве наставника клуба, в то время как Алекно исполнял роль его ассистента. Но его присутствие и поддержка не могли не придать казанцам уверенности. «Владимир Романович всегда присутствует в ходе тренировочного процесса. То, что он приехал на Кубок России, это хорошо, потому что авторитет есть авторитет», — сказал доигровщик Максим Михайлов.

В финале двух «Зенитов» выделить фаворита очень непросто: казанский клуб доказывает свою состоятельность год за годом, хотя и не является однозначно сильнейшим клубом станы, петербургский — находится на стадии превращения в команду будущего. Алекно с Вербовым будут предельно внимательны, их мотивация — защита взятого в прошлом году титула. Команда Саммельвуо же сделает всё возможное, чтобы взять первый трофей под руководством нового тренера.