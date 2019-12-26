Экс-футболист «Зенита», сейчас тренирующий «Зенит-2», Владислав Радимов считает, что за последние полтора года петербургский нападающий Александр Кокорин стал нереально крутым футболистом.

«Скажу про Кокору. Тот Кокорин, которого я видел в спарринге с «Зенитом-2», — это совсем не тот Кокорин, что был раньше. Мне кажется, за эти полтора года Саша стал другим ментально, нереально крутым футболистом. Вовремя отдаёт, бежит, все действия – по делу», — цитирует Радимова «Чемпионат».

Напомним, последний раз в официальном матче Александр Кокорин участвовал в октябре 2018 года. После него он вместе с Павлом Мамаевым попал в СИЗО, а затем — в колонию по обвинению в хулиганстве. Освободиться футболистам удалось только в сентябре этого года по УДО. Заявить Кокорина для участия в официальных матчах первой половины сезона «Зенит» не успел.