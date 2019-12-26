Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира немецкий биатлонист Арнд Пайффер рассказал, как из-за применения допинга россиянином Дмитрием Ярошенко смог попасть на свой первый ЧМ.

«В своей первой гонке в Кубке мира я в итоге стал восьмым в спринте, а также третьим в эстафете. Чтобы попасть на чемпионат мира, мне нужно было попасть в топ-8. Впереди было лишь три гонки, и я просто не успел бы это сделать. Но я поднялся на одну позицию, потому что проба Дмитрия Ярошенко дала положительный результат», — цитирует Пайффера Zeit Online.

Ранее спортсмен заявил, что хотя лишать чистых спортсменов участия в Олимпиаде неправильно, нейтральный статус не кажется ему серьезным наказанием.

Напомним, 9 декабря исполком WADA согласился с рекомендациями комитета по соответствию отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях (Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира) на четыре года. Санкции еще не вступили в силу, до 27 декабря Россия может подать апелляцию в CAS.