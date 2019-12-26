Форвард баскетбольного «Зенита» Владислав Трушкин считает, что петербургской команде не хватает стабильности, которую игроки должны приобрести с опытом.

«Я сам еще не до конца понимаю наш потенциал. Нам не хватает, наверное, какой-то стабильности, не хватает последовательности, какие есть у топ-клубов Евролиги. Сложно было ожидать от нас этого с самого начала, потому что у нас новая команда, много новичков. Но со временем у нас появляется сыгранность, и я надеюсь, что стабильность тоже», — цитирует баскетболиста сайт «Зенита».

Напомним, на этот сезон петербургский клуб под руководством Джоана Плазы получил уайлд-кард в Евролигу, где на данный момент занимает 17-е место. В Единой лиге ВТБ «Зенит» расположился на седьмом месте, которое дает право выхода в плей-офф.

Сейчас «Зенит» потерял Тима Абромайтиса: из-за повреждения, полученного в матче с турецким «Фенербахче», форвард пропустит около двух недель.