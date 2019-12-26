Российский фигурист Александр Самарин с ошибками исполнил короткую программу на чемпионате России.

Спортсмен начал свое выступление с четверного лутца, который был приземлен в степаут. Затем Александр попробовал исполнить четверной флип, но также не смог приземлить его чисто, из-за чего не прицепил обязательный каскад. Третьим прыжковым элементом шел тройной аксель, однако и на нем Самарин сделал степаут.

Судьи оценили выступление на 80,68 балла, спортсмен идет на втором месте. На данный момент лидирует Пётр Гуменник.

Напомним, чемпионат России проходит в Красноярске, турнир является отборочным для попадания в команду на чемпионат Европы. Произвольная программа мужчин состоится в пятницу, 27 декабря, и начнется в 12:15 по московскому времени.