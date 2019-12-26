Фигурист Артур Даниелян прокомментировал свою неудачу в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. Спортсмен допустил два падения и набрал 75,72 балла.

«Прокат не задался: падение с дорожки я не могу объяснить – просто слетел. А за сальхов надо было бороться, потому что он был абсолютно хороший. Нужно было внутренне собраться», — сказал Даниелян после выступления.

Фигурист вышел на лёд под первым стартовым номером, однако отметил, что это не оказывало давления. Напротив, было приятно открывать чемпионат России, подчеркнул Даниелян. Спортсмен также отметил поддержку зрителей на трибунах.

На данный момент лидирует петербуржец Пётр Гуменник, на втором месте идет Александр Самарин. Впереди выступления Даниила Самсонова, Сергея Воронова, Макара Игнатова и Дмитрия Алиева.