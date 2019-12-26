Фигурист Сергей Воронов без падений исполнил короткую программу на чемпионате России.

Спортсмен начал свое выступление с каскада из четверного и двойного тулупов, затем исполнил тройной лутц и завершил прокат тройным акселем, который получился в недокрут и с приземлением в степаут.

Судьи оценили прокат на 79,61 балла, Воронов занимает третье место. На данный момент его опережают Петр Гуменник и Александр Самарин.

Напомним, чемпионат России проходит в Красноярске, турнир является отборочным для попадания в команду на чемпионат Европы. Произвольная программа мужчин состоится в пятницу, 27 декабря, и начнется в 12:15 по московскому времени.