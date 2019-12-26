Самый юный участник чемпионата России по фигурному катанию Даниил Самсонов с ошибками исполнил свою короткую программу.

14-летний ученик Этери Тутберидзе начал выступление с четверного лутца, который приземлил в степаут. Затем Самсонов прыгнул тройной аксель, но допустил падение на приземлении. Последним прыжковым элементом стал каскад из тройных лутца и тулупа, с ним фигурист справился.

Судьи оценили прокат на 80,88 балла, на данный момент это второе место.

Напомним, чемпионат России проходит в Красноярске, турнир является отборочным для попадания в команду на чемпионат Европы. Однако Самсонов не принимает участие в отборе, так как выступать на взрослых соревнованиях можно лишь по достижении 15 лет.