Нападающий петербургского СКА Йори Лехтеря прокомментировал выездную победу над «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ. Армейцы выиграли со счетом 6:2, Лехтеря забросил одну шайбу.

«Не знаю, что случилось в первом периоде, то они забивали, то мы, в общем, веселая, праздничная игра», — заявил хоккеист, слова которого приводит пресс-служба лиги. Игрок отметил, что шайба, пропущенная в самом начале встречи, помогла петербуржцам проснуться.

Лехтеря подчеркнул, что СКА был хорош в реализации моментов, но и «Барыс» смог оказать достойное сопротивление. Армейцам пришлось упростить свои действия, больше бросать и доставлять шайбу к воротам. также хоккеист отметил, что петербуржцы гораздо лучше, чем в прошлых матчах, играли в большинстве.

Следующий матч СКА проведет в Новосибирске против «Сибири» завтра, 27 декабря.