Фигурист Александр Самарин прокомментировал провал в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. Спортсмен ошибся на всех прыжках, остался без каскада и набрал 80,68 балла.

«Нечего оценивать. Ни одного чистого прыжкового элемента. Сейчас разберем ошибки. Пока непонятно, что случилось», — заявил Самарин в эфире Первого канала.

Фигурист признался, что удивлен своим прокатом, так как на тренировках был в хорошем состоянии. Он подчеркнул, что смена часовых поясов не повлияла на выступление, так как он уже привык к частым перелетам.

Напомним, Самарин исполнил четверные лутц и флип, а также тройной аксель. Все три прыжка спортсмен приземлил в степаут, из-за чего остался без каскада, который должен был прицепить к флипу.