Ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов оценил свой первый чемпионат России по фигурному катанию.

«Не страшно было выступать. Наоборот, интересно. Не получилось сделать все, не могу объяснить почему. Тренеры сказали, что не надо было падать с прыжка. Будем исправлять ошибки в произвольной», — рассказал вчерашний юниор.

14-летний ученик Этери Тутберидзе начал выступление с четверного лутца, который приземлил в степаут. Затем Самсонов прыгнул тройной аксель, но допустил падение на приземлении. Последним прыжковым элементом стал каскад из тройных лутца и тулупа, с ним фигурист справился. Судьи оценили его выступление в 80,88 балла.

После первых двух разминок Самсонов занимает третье место, уступая петербуржцам Петру Гуменнику и Андрею Лазукину.