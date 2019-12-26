Фигурист Владислав Катичев прокомментировал своей выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. Спортсмен упал с тройного акселя и набрал 69,31 балла.

После проката фигурист отметил, что в целом доволен своей работой, однако получилось не все. Катичесв подчеркнул, что ехал на чемпионат России с целью показать свой максимум.

«Выполнить свой максимум, получить положительные эмоции, как от публики, так и от самого катания», — пояснила Катичев.

Спортсмен представляют Мордовию, в то время как большинство соперников выступают за Москву и Санкт-Петербург. Катичев пояснил, что в этих городах более высокая концентрация тренеров, поэтому фигуристы катаются сильнее и больше.

Напомним, чемпионат России является отборочным для попадания в команду на чемпионат Европы. Произвольная программа мужчин состоится в пятницу, 27 декабря, и начнется в 12:15 по московскому времени.