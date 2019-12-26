Петербургский фигурист Глеб Лутфуллин, тренирующийся в группе Алексея Мишина, рассказал корреспонденту Nevasport, как он оценивает свой дебют на чемпионате России в Красноярске. Напомним, сегодня мужчины показывают свои короткие программы.

— У вас очень сложная программа: она быстрая и надо артистично это отыгрывать. Насколько это тяжело совмещать с технической составляющей?

— Если накатывать, то в принципе несложно. Я уже катал с таким набором прыжков, с таким темпом. Программе уже полгода, и я уже привык.

— Насколько сложно перестраиваться с юниорского проката, где нет четверного в короткой программе, на взрослый прокат, где есть сальхов?

— Немножко тяжелее, на самом деле, потому что у меня в юниорском стоит тройной риттбергер, то есть вместо него четверной сальхов, поэтому есть небольшая сложность. Но в принципе если накатывать, то все получается.

— Что планируется в произвольной программе? Сколько четверных?

— В произвольной тоже один сальхов, два тройных акселя и набор тройных прыжков.

— Как вам вообще атмосфера на трибунах, на арене?

— У меня дебют на чемпионате России, и мне очень понравилось, на самом деле, и сам Красноярск, хоть я здесь был в прошлом году, по юниорам выступал. Мне очень нравится все, я доволен всем.

Пока Лутфуллин идет на предпоследнем месте с 64,74 балла.

Текст: Екатерина Юшкова