Петербургский фигурист Дмитрий Алиев с помарками исполнил короткую программу на чемпионате России.

Спортсмен начал выступление с каскада из тройных лутца и тулупа, затем прыгнул четверной тулуп. Прыжок был исполнен без падения и степаута, но выезд получился небезупречным. Алиев завершил прыжковую часть контента тройным акселем, но коснулся льда рукой при приземлении.

Судьи оценили прокат на 87,35 балла. Алиев выступал последним, он вышел на четвертое место.

Напомним, чемпионат России проходит в Красноярске, турнир является отборочным для попадания в команду на чемпионат Европы. Произвольная программа мужчин состоится в пятницу, 27 декабря, и начнется в 12:15 по московскому времени.