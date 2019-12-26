Российский фигурист Андрей Мозалев, ставший вторым в финале юниорского Гран-при-2020, рассказал корреспонденту Nevasport, как подходила подготовка к чемпионату России в Красноярске.

«Подготовка проходила спокойно, форма после финала никуда не делась. Просто спокойно тренировался, готовился к ЧР», — рассказал Мозалев.

По его словам, с технической точки зрения эмоциональная программа не мешает, а даже помогает. «Если не перебарщивать, то помогает», — добавил фигурист.

По итогам короткой программы Мозалев стал вторым. Первое место у Макара Игнатова, третье — у Петра Гуменника. Все три фигуриста представляют петербургскую школу фигурного катания.

Текст: Екатерина Юшкова