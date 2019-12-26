На стартовавшем в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию завершилась короткая программа мужчин. На первом месте идет воспитанник Евгения Рукавицына Макар Игнатов, выступающий за Санкт-Петербурге.

Прокат Игнатова получился небезупречным, однако он не допустил грубых ошибок и набрал 88,88 балла. На второй строчке расположился еще один петербуржец Андрей Мозалев, который проводит нынешний сезон на юниорском уровне. Фигурист набрал 88,34 балла. Замкнул тройку лидеров Пётр Гуменник (88,06), который также тренируется в Петербурге и выступает по юниорам.

Дмитрий Алиев занял четвертое место, Александр Самарин провалил прокат и стал восьмым, Сергей Воронов — девятым. На последнее место пустился Владимир Самойлов.