В Красноярске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Открывали соревновательную программу мужчины, которые преподнесли немало сюрпризов. Главной неожиданностью стало то, что зрители не увидели ни одного чистого проката — спортсмены один за другим ошибались, делали степауты и теряли баллы.

Триумфаторами короткой программы стали фигуристы из Санкт-Петербурга: представители Северной столицы заняли первые шесть мест. В лидеры вышел ученик Евгения Рукавицына Макар Игнатов, которого по праву считают открытием нынешнего сезона. В прошлом году он почти не выступал из-за перелома ноги, но этой осенью успел заявить о себе, остановившись в шаге от финала Гран-при.

В Красноярске он стал единственным, кто прыгнул два четверных прыжка, один из которых в каскаде. Подобным достижением должен был отметиться и Александр Самарин, но оба квада — флип и лутц — получились в степаут, из-за чего спортсмен остался без каскада. У Игнатова, стоит отметить, четверной тулуп тоже вышел с ошибкой на приземлении.

Второе и третье места после короткой программы остались за юниорами — Андреем Мозалевым и Петром Гуменником. Прокат Мозалева получился самым чистым — он ошибся лишь на заключительном вращении. Гуменник тоже справился с прыжковой частью, но потерял баллы на вращении. Как пояснил фигурист, либелу заменили на волчок, который пока недостаточно натренирован.

Стоит обратить внимание на плотность результатов — все трое лидеров набрали больше 88 баллов и меньше 89. На четвертой строчке остановился Дмитрий Алиев, который был почти безупречен и допустил помарку лишь на приземлении тройного акселя. Однако спортсмен исполняет довольно простой контент: в его прокат включен только сольный четверной тулуп, в то время как в каскаде он делает два тройных прыжка.

Ничего не получилось у Александра Самарина, которого в отсутствие Михаила Коляды считают главным претендентом на победу. Фигурист начал выступление с четверного лутца, но приземлил его в степаут, из-за чего не смог прицепить каскад. Вторым элементом шел четверной флип — нелюбимый прыжок Самарина, который не удается почти никогда. На этот раз он тоже получился с ошибкой, поэтому Александр остался вообще без каскада. В довершение ко всему не удалось и аккуратно приземлить тройной аксель. Ошибки отбросили Самарина на восьмое место — отрыв от лидеров составил восемь баллов, однако шансы на медаль фигурист по-прежнему сохраняет.

Интересным фактом стало то, что на один лёд вышли самый юный и самый возрастной российские фигуристы, имеющие возможность вступать на национальном чемпионате — 14-летний Даниил Самсонов и 32-летний Сергей Воронов. Для 14-летнего ученика Этери Тутберидзе это первый турнир в карьере, Воронов же вышел на лёд чемпионата России в 15-й раз.

Юному спортсмену удалось превзойти своего опытного конкурента, однако разница составила чуть больше балла. Самсонов прыгнул четверной лутц, но упал с тройного акселя. Воронов обошелся без падений, но сдвоил тулуп в каскаде с четверным, а затем недокрутил аксель настолько, что в протоколе он был засчитан как двойной.

На произвольную одиночники выйдут завтра, но выступать будут не семнадцать участников, а лишь шестнадцать: с турнира снялся ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин. Для него короткая программа сложилась крайне неудачно: он ошибся на всех прыжках, один раз упал и потерял баллы на вращениях и дорожках.