Мужчины откатали свои короткие программы на чемпионате России по фигурному катанию, пришла очередь танцоров на льду, которые в четверг покажут ритмический танец.

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Открывать первую разминку будут Ксения Конкина и Павел Дрозд, которые катаются вместе лишь первый сезон. Под третьим номером на лёд выйдут Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Их основные соперники Александра Степанова и Иван Букин покажут ритм-танец предпоследними, под 13-м номером. В начале декабря оба российских дуэта оказались за пределами тройки призеров финала Гран-при в Турине.

На попадание в тройку призеров также будут претендовать несколько пар — Софья Евдокимова/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин и другие.