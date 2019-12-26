Фигурист Сергей Воронов поделился эмоциями от выступления в короткой программе на чемпионате России, который сегодня стартовал в Красноярске.

«Красноярск- прекрасный город. Нет, это не пустые слова, мне вчера очень понравилась заставка (на церемонии открытия), очень красивая, емко сделано про ваш край. Было правильно сказано, что сильные люди «долго-добро» живут, что у вас такой суровый климат. Я ни разу не был здесь и честно говоря, еще раз к вам приехал бы уже в качестве отдыхающего», — рассказал Воронов.

«В целом могу оценить на тройку свой прокат. Конечно, я недоволен. Недоволен, прежде всего, собой — что не прыгнул аксель. Каскад еще куда ни шло, хотя в этом сезоне я его даже не срывал в короткой. Ну вот получилось 4-2, из этого, соответственно, сделаем выводы и, как школьник, пойду исправлять наказание», — сказал фигурист.

Он добавил, что чувствовал поддержку публики во время своего выступления.

«Я вам так скажу, что самая крутая публика — русская и японская. Те люди, которые встречают тепло абсолютно всех, любой национальности и любого спортсмена. И это не может не вдохновлять и не зарядить».

Автор: Екатерина Юшкова