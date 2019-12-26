Петербургский фигурист Леонид Свириденко оценил свой прокат короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию.

«Выступление средненькое, ну в конце очень-очень плохо. Принимали очень хорошо, поддерживали, мне очень понравилось, довольно на льду легко», — рассказал он корреспонденту Nevasport.

По его словам, поддержка на трибунах очень важна.

— Кто хореограф вашей программы?

— Хореограф- Бенуа Решо, французский постановщик. Я в прошлом году у него ставил.

— Что планируется в произвольной программе?

— Планирую четверной риттбергер, четверной сальхов, тройной аксель, тулуп, во второй половине 2 каскада с тройными.

На первом месте после показа коротких программ идет воспитанник Евгения Рукавицына Макар Игнатов, выступающий за Санкт-Петербург. На второй строчке расположился еще один петербуржец Андрей Мозалев, который проводит нынешний сезон на юниорском уровне. Замкнул тройку лидеров Пётр Гуменник (88,06), который также тренируется в Петербурге и выступает по юниорам. Свириденко — на десятом промежуточном месте.

Автор текста: Екатерина Юшкова