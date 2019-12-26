Нападающий ЦСКА хоккеист Иван Телегин, по данным СМИ, расстался со своей супругой, популярной певицей Пелагеей.

Как пишет Starhit, недавно в инстаграме спортсмена появилось фото с женой, под которым он написал «Воссоединение». Однако совсем скоро и это, и другие фото с певицей были удалены из соцсети, зато там появился снимок Телегина с другой девушкой.

Телегин и Пелагея поженились в 2017 году. Они воспитывают дочь Таисию. Начало романа сопровождалось большим скандалом, поскольку Телегин ушел к Пелагее от беременной подруги. От нее у него есть сын.

В июле московский ЦСКА заключил новый контракт с форвардом Иваном Телегиным. По новому соглашению, 27-летний хоккеист проведет в стане армейской команды еще один сезон. Вместе с ЦСКА Телегин впервые стал обладателем Кубка Гагарина. В мае он принял участие в чемпионате мира по хоккею в Братиславе, частенько выполняя роль 13-го нападающего.