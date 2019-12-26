Петербургский фигурист Глеб Лутфуллин не выступит в произвольной программе на чемпионате России-2020 из-за болезни.

Лутфуллин в короткой программе занял 16-е место, набрав 64,74 балла. При этом сразу после проката он делился планами на произвольную с корреспондентом Nevasport. «В произвольной будет один сальхов, два тройных акселя и набор тройных прыжков», — рассказывал он.

Произвольная программа у мужчин пройдет 27 декабря.

На первом месте после показа коротких программ идет воспитанник Евгения Рукавицына Макар Игнатов, выступающий за Санкт-Петербург. На второй строчке расположился еще один петербуржец Андрей Мозалев, который проводит нынешний сезон на юниорском уровне. Замкнул тройку лидеров Пётр Гуменник (88,06), который также тренируется в Петербурге и выступает по юниорам.