Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, как перестал видеть одним глазом после инцидента, произошедшего во время гонки Формулы-1 в 1972 году.

Камень, отлетевший от болида Эмерсона Фиттиппальди, разбил визор австрийца и попал в глаз.

«Я не помещался в болиде, моё положение на десять сантиметров отличалось от нормального. Но мне было все равно, я хотел пилотировать», — заявил Марко, слова которого приводит Motorsport-magazin.com. Он подчеркнул, что эти десять сантиметров в итоге и стоили ему глаза.

Марко рассказал, что после попадания камня не мог закрыть глаза, так как в баке оставалось 250 литров бензина, а позади находились 20 соперников. Он подчеркнул, что создал бы смертельную аварию, если бы не продолжил пилотировать.

Также Марко отметил, что на тот момент медицина не была развита так, как сейчас, поэтому в воскресенье было не найти стоящего врача. Он получил помочь лишь вечером, но спасти глаз было уже нельзя. Случившееся положило конец карьере Марко, так как пилотировать, не видя одним глазом, он уже не мог.