Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов признался, что не стремится попасть в состав сборной России по футболу.

«У меня нет цели попасть в основную сборную. Я считаю, что попаду туда, когда буду готов. Сейчас играю в молодёжной сборной, получаю игровую практику», — сказал Сафонов, слова которого приводит «Чемпионат».

Вратарь подчеркнул, что пришел в футбол из-за эмоций, которые возникают после побед. Поэтому футболист не хочет попадать в сборную, где не будет выходить на поле. Он уверен, что лучше остаться в молодежной команде, но получать игровую практику и помогать партнерам.

Сафонов отметил, что еще не готов к основной сборной, так как ему нужно работать над многими слабыми сторонами.

Сегодня Сафонов и его одноклубник Магомед-Шапи Сулейманов получили награды лучшим молодым игрокам чемпионата России в 2019 году.