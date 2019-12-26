Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Иван Телегин расстался со своей супругой известной певицей Пелагеей. Она подтвердила информацию об этом на своей странице в «Инстаграме».

«Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки… О трех годах семейной жизни не жалею нисколько», — написала певица. У супругов есть совместная дочь Таисия, Пелагея выразила надежду, что им удастся остаться для неё хорошими родителями.

«Жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей», — добавила Пелагея.

Телегин и Пелагея поженились в 2017 году. Начало романа сопровождалось большим скандалом, поскольку Телегин ушел к Пелагее от беременной подруги. От нее у него есть сын.

Как ранее сообщал Starhit, недавно в инстаграме хоккеиста появилось фото с супругой, под которым он написал «Воссоединение». Однако совсем скоро и это, и другие совместные фото с Пелагеей были удалены, вместо них появился снимок Телегина с другой девушкой.