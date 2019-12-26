Трёхкратный чемпион Европы по биатлону Алексей Слепов выиграл спринтерскую гонку на «Ижевской винтовке».

Спортсмены преодолели дистанцию 10 км с двумя огневыми рубежами. Слепов был т очен на стрельбе и финишировал со временем 25,38.0. На втором месте расположился Дмитрий Иванов, который проиграл около десяти секунд ходом, но также не допустил ошибок на рубежах. Замкнувший тройку лидеров Вадим Филимонов тоже стрелял чисто, но проиграл больше 30 секунд на дистанции.

Александр Поварницын стал четвертым, Максим Цветков — 17-м, Алексей Волков — 29-м.

В субботу, 28 декабря, мужчины пробегут индивидуальную гонку, женщины выйдут на старт спринта. Сегодня состоялась женская «индивидуалка», победу одержала Ульяна Кайшева.