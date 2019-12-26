Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвёл итоги года и отметил успехи Даниила Медведева.

Тарпищев подчеркнул, что 2019 год принес серию знаковых событий и ярких побед российских теннисистов. В общей сложности они одержали 667 побед на международных соревнованиях в 200 городах мира.

«Пожалуй, самым запоминающимся стало триумфальное шествие Даниила Медведева и его стремительное продвижение в пятёрку сильнейших теннисистов планеты», — сказал Тарпищев, слова которого приводит пресс-служба ФТР. Специалист подчеркнул, что Медведеву удалось преодолеть рубеж в 50 побед за сезон и завоевать четыре трофея, а на US Open на равных соперничать с Рафаэлем Надалем в финале.

«Медведев по праву стал лучших российским теннисистом 2019 года», — заключил Тарпищев.

Напомним, российский теннисист завершит 2019-й год в статусе пятой ракетки мира.