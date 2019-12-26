20-летний полузащитник голландского «Херенварена» Митчелл ван Берген попал в сферу интересов петербургского «Зенит».

Об этом сообщает Betting Insider со ссылкой на надежный источник в клубе. Футболист отыграл 79 матчей в чемпионате Голландии. В 16 лет он дебютировал в составе «Витесса», но в прошлом году был выставлен на трансфер Леонидом Слуцким, так как проигрывал конкуренцию Мартину Эдегору.

В ноябре ван Берген забил за «Херенвен» один из голов в ворота «Витесса» в матче, после которого Слуцкий подал в отставку.

В текущем сезоне 20-летний футболист отыграл 17 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, «Зенит» ушел на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата России, набрав 45 очков.