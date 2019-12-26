На чемпионате России по фигурному катанию, который сегодня стартовал в Красноярске, завершился ритмический танец. На первое место вышли Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Судьи оценили их выступление на 88,43 балла. На второй строчке с небольшим отставанием расположились Александра Степанова и Иван Букин, набравшие 87,13. Замкнули тройку лидеров Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, получившие от судей 77,38.

Напомним, на чемпионате России не выступают Бетина Попова и Сергей Мозгов, они снялись с турнира из-за травмы партнера. Соревнования являются отборочными для попадания в команду на чемпионат Европы. Произвольный танец состоится в пятницу, 27 декабря, и начнется в 9:30 по московскому времени.