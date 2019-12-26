Российские фигуристы Ксения Конкина и Павел Дрозд оценили свое выступление в ритм-танце на национальном чемпионате в Красноярске.

«В целом ощущения были неплохие. Вообще очень приятно, что много публики, получили удовольствие, не обошлось без ошибок, но в целом сделали шаг вперед», — рассказали фигуристы после проката.

«Для меня это вообще первый взрослый чемпионат России. Это сложнее больше морально,чем физически, так как собираются все лидеры сборной. В целом все прекрасно», — сказала Ксения.

«Не сказал бы, что чем-то особенным являются эти соревнования — скорее, как один из этапов, через которые нужно пройти», — добавил Павел.

Напомним, Конкина и Дрозд встали в пару лишь перед стартом нынешнего сезона. После ритмического танца на чемпионате России они идут на девятом месте. Лидируют Виктория Синицина и Никита Кацлапов.