Российский гонщик программы SMP Racing, чемпион Формулы-3 Роберт Шварцман поделился мыслями по поводу соперничества с Миком Шумахером в Формуле-2. В следующем сезоне пилоты будут напарниками в команде Prema.

«Мик Шумахер особо не изменился. Он — мой соперник и партнер по команде. Мы будем бороться за чемпионство в Формуле-2 и за место в команде Формулы-1. Но я к нему отношусь, как и к остальным соперникам», — сказал Шварцман, слова которого приводит Sport24.

Россиянин рассказал, что готовится к сезону в Формуле-2 так же, как готовился и к Формуле-3. Шварцман отметил, что получится так называемый внутренний чемпионат «Феррари», так как пятеро пилотов будут представлять систему этой команды.

Напомним, Мик Шумахер является сыном семикратного чемпиона мира Микаэля Шумахера.