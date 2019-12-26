Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин поделились впечатлениями от исполнения ритмического танца на национальном чемпионате в Красноярске. Спортсмены набрали 73,98 балла и заняли четвертое место.

«Мы довольны прокатом, в принципе, очень довольны. Были какие-то мелкие ошибки. Ощущаем себя хорошо и готовы к борьбе завтра. Мы очень рады, что сильно улучшили наш результат, это наши лучшие баллы в сезоне. И мы считаем, что это правильно, когда на Чемпионате России спортсмен показывает свой максимум», — сказала Скопцова.

Алёшин добавил что в произвольной программе дуэт хочет превзойти себя.

«Мы просто хотим выйти и сделать то, что делаем на тренировках, то, над чем работали после Ростелекома, после старта в Будапеште. Мы хотим улучшить свой результат», — пояснила партнерша.

Автор текста: Екатерина Юшкова