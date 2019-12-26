Президент Союз биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил о намерении сделать «Ижевскую винтовку» международным турниром

«Мы обсуждаем вопрос, чтобы из „Ижевской винтовки“ сделать международный старт, брендовый старт, как Рождественская гонка в Шальке. Такую же мы можем провести здесь в Ижевске с привлечением иностранных спортсменов», — заявил Драчев, слова которого приводит ТАСС.

Специалист подчеркнул, что первоначально пришлось бы заплатить за реализацию идеи и организовать хорошие призы для участников, а также сделать интересные развлекательные мероприятия для зрителей. По мнению Драчева, это могло бы дать толчок развитию отечественного биатлона.

Напомним, турнир «Ижевская винтовка»-2019 стартовал сегодня, 26 декабря. В первых гонках победителями стали Ульяна Кайшева и Алексей Слепов.