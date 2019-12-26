Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился мнением по поводу соперничества с молодыми игроками.

«Это нормально, что о них много говорят. Разговоры станут ещё громче, потому что мы с каждым днём становимся всё старше, а они — всё сильнее», — заявил Надаль, слова которого приводит AS. Теннисист подчеркнул, что новое поколение прогрессирует и становится сильнее с каждым годом.

«Думаю, такие игроки, как Медведев, Циципас и Тим могут выигрывать крупнейшие турниры», — добавил испанец. Он предположил, что в следующем сезоне себя проявит канадец Денис Шаповалов. Также он оценил стремительное развитие Янника Синнера. По мнению Надаля, именно эти игроки вскоре окажутся на ведущих ролях.

Напомним, в 2019 году Надаль выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open. Также он победил на турнирах в Риме и Монреале.