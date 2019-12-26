В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА продолжит выездное турне в Новосибирске против «Сибири». Матч начнётся в 15:30 по московскому времени.

СКА уверенно стартовал в первом матче выезда в игре с «Барысом», выиграв своего соперника со счётом 2:6. Теперь армейцам предстоит встреча с новосибирцами, с которыми у СКА тоже положительная статистика противостояний. За последний пять игр лишь одна досталась «Сибири», а соотношение забитых и пропущенных шайб составляется 15 на 5 в пользу питерцев.

В последнем матче «Сибирь» неудачно выступила против «Спартака», потерпев крупное поражение со счётом 0:5, на своём льду. Теперь у сибиряков есть возможность реабилитироваться за неприятное домашнее поражение в противостоянии со второй командой Западной конференции.

В нынешнем сезоне КХЛ команды встречались один раз: в сентябрьской встрече армейцы с Невы одержали победу со счётом 4:2.