Стал известен основной состав молодёжной сборной России по хоккею на стартовый матч матч чемпионата мира, который стартовал сегодня, 26 декабря в Чехии. Дебютную встречу россияне проведут против сборной команды Чехии в рамках группового этапа чемпионата.

Основным голкипером на матч с чехами назначен Ярослав Аскаров. Запасным вратарём станет Амир Мифтахов.

Состав сборной России:

Аскаров (Мифтахов);

Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дорофеев;

Малышев– Замула, Соколов – Воронков – Александров;

Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;

Ртищев – Соркин – Грошев.

За всю историю молодёжного мундиаля сборная России 19 раз встречалась с чехами, в 15 матчах россиянам удавалось добиваться победы, в четырёх сильнее оказывались чехи.