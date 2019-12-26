Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве. Фото: Nevasport/Наталья Латуш

Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве. Фото: Nevasport/Наталья Латуш

Российская фигуристка Евгения Медведева повредила ботинок конька на тренировке перед чемпионатом России по фигурному катанию, который стартовал сегодня в Красноярске.

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков подтвердил информацию, добавив, что фигуристке уже купили новые ботинки и установили лезвия. «Да, это так. Ботинки купили, лезвия установили», — цитирует Горшкова ТАСС.

Чемпионат России пройдёт с 26 по 29 декабря в Красноярске. Первые три дня фигуристы представят основные программы выступлений, 29-го пройдут показательные выступления. Чемпионат России является отборочным этапом перед чемпионатом Европы: призёры турнира представят национальную сборную на чемпионате Европы.