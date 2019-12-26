Стартовый матч молодёжной сборной России на чемпионате мира по хоккею начался встречей против хозяйки мундиаля — сборной Чехии.

Чехи и русские 19 раз встречались между собой на молодёжных чемпионатах мира: 15 раз побеждала Россия, четыре раза — Чехия. Последний раз команды встречались на прошлом мундиале на групповом этапе, Россия победила Чехию со счетом 2:1.

В сегодняшней встрече место в воротах сборной России займёт Ярослав Аскаров.

Полный состав российской сборной выглядит следующим образом:

Аскаров (Мифтахов);

Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Дорофеев;

Малышев – Замула, Соколов – Воронков – Александров;

Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;

Ртищев – Соркин – Грошев.

Матч проходит в рамках группового этапа чемпионата мира. Россия и Чехия попали в группу B, где вместе с ними примут участие сборная Канады, США и Германии.