Голкипер футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов рассказал, что помешало «быкам» удачно выступить в групповом этапе Лиги Европы.

Одной из причин неудовлетворительных результатов можно считать большое количество травмированных игроков, которые не смогли помочь команде в еврокубке.

«Не хочется делать на эту скидку, всегда должны быть равноценные замены. Но все же, считаю, травмы лидеров повлияли, выбили нас из колеи», — цитирует Сафонова «Спорт-экспресс».

Голкипер «быков» сказал, что изначально команда ставила задачу попасть в групповую стадию лиги чемпионов, но после неудачи делали всё возможное, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы.

«Много факторов: где-то недобежали, недоработали, невезение. При этом команда старалась, у меня нет претензий к партнерам», — сказал Сафонов.

Напомним, «Краснодар» не смог пробиться в 1/16 стадию Лиги Европы, заняв третье место в группе C. Дальше по турниру пошли соперники российской команды — «Базель» и «Хетафе».