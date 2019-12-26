Полина Костюкович и Дмитрий Ялин с тренером Василием Великовым. Фото: Марина Чернышова-Мельник/Nevasport

Полина Костюкович и Дмитрий Ялин с тренером Василием Великовым. Фото: Марина Чернышова-Мельник/Nevasport

Российские фигуристы Полина Костюкович и Дмитрий Ялин прокомментировали свой прокат на чемпионате России, который стартовал сегодня, 26 декабря в Красноярске.

Пара рассказала, как чувствует себя на льду после длительного перерыва.

«Ничего нового не было, не первый раз выступаем на таких крупных соревнованиях. Просто поинтересней», — сказали фигуристы.

Спортсмены поделились задачами, которые ставят перед собой в этом сезоне.

«Первенство России, и если отберемся- юниорский Чемпионат Мира.А дальше-посмотрим», — добавила пара.

На вопрос о собственном стиле, фигуристы отметили, что они от природы неординарны.

«Мы себя в этом не искали, это просто от природы дано быть такими темпераментными». — заявили спортсмены.

Чемпионат России по фигурному катанию стартовал сегодня, 26 декабря в Красноярске и продлится до 29 декабря.

Автор текста: Екатерина Юшкова