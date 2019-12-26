Российские фигуристы Полина Костюкович и Дмитрий Ялин прокомментировали свой прокат на чемпионате России, который стартовал сегодня, 26 декабря в Красноярске.
Пара рассказала, как чувствует себя на льду после длительного перерыва.
«Ничего нового не было, не первый раз выступаем на таких крупных соревнованиях. Просто поинтересней», — сказали фигуристы.
Спортсмены поделились задачами, которые ставят перед собой в этом сезоне.
«Первенство России, и если отберемся- юниорский Чемпионат Мира.А дальше-посмотрим», — добавила пара.
На вопрос о собственном стиле, фигуристы отметили, что они от природы неординарны.
«Мы себя в этом не искали, это просто от природы дано быть такими темпераментными». — заявили спортсмены.
Чемпионат России по фигурному катанию стартовал сегодня, 26 декабря в Красноярске и продлится до 29 декабря.
Автор текста: Екатерина Юшкова
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