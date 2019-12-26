Первый период матча группового этапа молодёжного чемпионата мира подошёл к концу, за стартовую двадцатиминутку любителя хоккея смогли насладиться четырьмя заброшенными шайбами. На второй период команды выйдут с 2:2 на табло.

Старт для хозяев мундиаля оказался не очень удачным: на первых минутах встречи травму получил чешский хоккеист Якуба Лауко, которому не поздоровилось в столкновении с Егором Соколовым.

Счёт в матче открыли чехи, удачно реализовав численное большинство: на третьей минуте Шимон Кубичек мощно ударил от синей и прошил голкипера россиян. На восьмой минуте хозяева удвоили преимущество: Ян Мышак вылетел один на один с Аскаровым и не оставил ему никаких шансов.

Дальше забивала сборная только России: сначала Егор Замула сократил отставание, а успех закрепил Василий Подколзин, реализовав большинство.

Молодёжный чемпионат мира стартовал сегодня, 26 декабря в Чехии. Россия попала в группу B где сыграет с чехами, канадцами, немцами и американцами.