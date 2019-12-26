Российская пара фигуристов Алиса Ефимова и Александр Коровин прокомментировали своё выступлениие на чемпионате России, который стартовал сегодня, 26 декабря в Красноярске.

Пара заявила, что довольна своим прокатом, но на тренировках катались лучше.

«В принципе да, не сказать, что идеально. На тренировках бывают и лучше некоторые моменты. Но в целом неплохо», — сказала пара.

На вопрос о серьёзности образов фигуристы отметили то, что это была не их идея, а тренера.

«Короткую нам предложил Олег Кимович, как-то попробовали, легло. Нам понравилось», — сказали спортсмены.

Чемпионат России пройдёт в Красноярске с 26 по 29 декабря. Первые три дня фигуристы будут демонстрировать основные программы соревнований, а 29-го — пройдут показательные выступления.

Автор текста: Екатерина Юшкова