Пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу чемпионата России по фигурному катанию среди спортивных пар. Представители жюри оценили прокат фигуристов на 83,91 балла.

Второе место парного проката заняла пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (80,39), третье место жюри присвоило Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину (76,13).

Полный список результатов короткой программы парного катания выглядит следующим образом:

1. Тарасова/Морозов – 83,91

2. Бойкова/Козловский — 80,39

3. Павлюченко/Ходыкин – 76,13

4. Ефимова/Коровин — 72,83

5. Панфилова/Рылов – 71,51

6. Пепелева/Плешков – 70,67

7. Артемьева/Назарычев – 68,64

8. Мишина/ Галлямов – 67,73

9. Ахантьева/Колесов – 67,37

10. Костюкович/Ялин – 64,69

11. Собинина/Володин – 64,25

12. Белова/Чигирев – 57,47.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 26 по 29 декабря. Призёры чемпионата представят сборную России на ближайшем чемпионате Европы.