Пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу чемпионата России по фигурному катанию среди спортивных пар. Представители жюри оценили прокат фигуристов на 83,91 балла.
Второе место парного проката заняла пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (80,39), третье место жюри присвоило Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину (76,13).
Полный список результатов короткой программы парного катания выглядит следующим образом:
1. Тарасова/Морозов – 83,91
2. Бойкова/Козловский — 80,39
3. Павлюченко/Ходыкин – 76,13
4. Ефимова/Коровин — 72,83
5. Панфилова/Рылов – 71,51
6. Пепелева/Плешков – 70,67
7. Артемьева/Назарычев – 68,64
8. Мишина/ Галлямов – 67,73
9. Ахантьева/Колесов – 67,37
10. Костюкович/Ялин – 64,69
11. Собинина/Володин – 64,25
12. Белова/Чигирев – 57,47.
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 26 по 29 декабря. Призёры чемпионата представят сборную России на ближайшем чемпионате Европы.
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