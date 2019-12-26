Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали свой прокат в короткой программе на чемпионате России. По итогам программы спортсмены показали восьмой результат, набрав 67,73 балла.

Анастасия Мишина не назвала причин, почему появились ошибки в прокате, со здоровьем у фигуристки проблем не наблюдалось. Возможно, всё дело в родных стенах.

«Не могу сказать, с чем связаны ошибки. Подошли в нормальной форме, и в плане элементов, и в плане фигуры ничего не изменилось. Возможно, на домашних соревнованиях немного волнительней, чем на зарубежных», — сказала Мишина.

Партнёр Мишиной Александр Галлямов заявил, что от ошибок никто не застрахован, главное — забыть о неудаче и готовиться к следующим прокатам.

«Мы не роботы, машины тоже дают сбой, и ,может быть, этот момент как раз произошел. Этот день нужно забыть и к послезавтрашнему дню отнестись по-новому, потому что мы уже абсолютно ничего не теряем», — сказал Галлямов.

Выиграла короткую программу пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Чемпионат России по фигурному катанию стартовал сегодня, 26 декабря и продлится до 29 декабря.

Автор текста: Екатерина Юшкова