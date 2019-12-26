Прозвучала сирена, которая отправила на второй перерыв участников встречи Чехия-Россия молодёжного чемпионата мира. По итогам 40 минут сборная России проигрывает хозяевам со счётом 4:3.

Напомним, первый период завершился вничью 2:2.

3:2 на табло сделали игроки чешской сборной: Матей Блюмель огорчил Аскарова. Но радость на лицах чехов находилась недолго: уже в следующей атаке Егор Замула оформил дубль. Если бы не ошибки российских хоккеистов, возможно чехи не смогли бы забросить четвёртую шайбу, но в игре пять на три чехи уверенно реализовали большинство усилиями Яна Еника. Очень много удалений зарабатывает сборная России.

Ранее, команды встречались между собой на молодёжных чемпионатах мира 19 раз: 15 побед на стороне России, четыре — у Чехии.

МЧМ стартовал сегодня, 26 декабря в Чехии и продлится до 5 января 2020 года.