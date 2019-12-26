Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, когда ему в последний раз звонил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Емельяненко заявил, что у Путина есть дела по-важнее, чем звонки бойцу. Фёдор сказал, что в последний раз президент поздравлял спортсмена с победой после боя с Джайдипом Сингхом.

«Звонит ли мне Путин после побед? Вы же видите, что происходит в мире, что происходит в России. Думаю, президенту хватает своих проблем. Не созванивались мы после того, как я в Rizin побил Сингха. Он поддержал меня. И после этого был еще звонок, но это все не важно», — приводит слова Емельяненко Sport24.

Емельяненко не скрывает того, что был в совете при президенте РФ, но его оттуда быстро исключили.

Фёдор Емельненко вновь зайдет в клетку против американца Куинтона Джексона. Бой состоится в Японии, 29 декабря.