Фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов прокомментировали свой прокат в рамках короткой программы на чемпионате России. Пара показала пятый результат по итогам парного танца.

Пара заявила, что на сегодняшнем выступлении чувствовали себя комфортно, лучше чем на Гран-при.

«Ехалось хорошо. Наверное, этот прокат был значительно лучше, чем на финале Гран-при именно по качеству уровней», — сказали фигуристы.

По словам Рылова, пара не ставила перед собой задачу выиграть турнир, для них главное — чисто откатать свои номера.

«Мы здесь не боремся за медали, главное чисто откатать», — заявил Рылов.

Спортсмены прокомментировали замену композиции, которая звучит во время их выступления. Фигуристы сказали, что подобная музыка больше подходит девочкам и упор в этом номере ставят на Полину.

«Мне кажется, она подходит больше Полине. Программа сделана на девочку, и это правильно», — сказал Рылов.

Напомним, первое место в парном прокате заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Чемпионат России пройдёт с 26 по 29 декабря в Красноярске.

Автор текста: Екатерина Юшкова