Фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов прокомментировали свой прокат в рамках короткой программы на чемпионате России. Пара показала пятый результат по итогам парного танца.
Пара заявила, что на сегодняшнем выступлении чувствовали себя комфортно, лучше чем на Гран-при.
«Ехалось хорошо. Наверное, этот прокат был значительно лучше, чем на финале Гран-при именно по качеству уровней», — сказали фигуристы.
По словам Рылова, пара не ставила перед собой задачу выиграть турнир, для них главное — чисто откатать свои номера.
«Мы здесь не боремся за медали, главное чисто откатать», — заявил Рылов.
Спортсмены прокомментировали замену композиции, которая звучит во время их выступления. Фигуристы сказали, что подобная музыка больше подходит девочкам и упор в этом номере ставят на Полину.
«Мне кажется, она подходит больше Полине. Программа сделана на девочку, и это правильно», — сказал Рылов.
Напомним, первое место в парном прокате заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Чемпионат России пройдёт с 26 по 29 декабря в Красноярске.
Автор текста: Екатерина Юшкова
Комментарии Развернуть