В стартовом матче чемпионата мира по хоккею молодёжная сборная России проиграла сборной команде Чехии со счётом 4:3. Эта победа стала пятой для чехов в противостоянии с Россией в рамках молодёжного чемпионата мира. На счету российской молодёжи 15 побед.

Счёт матча чехи открыли уже на третьей минуте матча: Шимон Кубичек ударом от синей реализовал численное большинство хозяев. На восьмой минуте Ян Мышак удвоил преимущество чехов. Сравняли счёт россияне благодаря действиям Егора Замулы и Василия Подколзина. Во второй двадцатиминутке чехи вновь вышли вперед — Матей Блюмель забил. В следующей атаке Егор Замула сделал счёт на табло 3:3, оформив дубль. Победную шайбу хозяевам чемпионата забросил Ян Еник, реализовав ситуацию пять на три.

Россия начала выступление на групповом этапе МЧМ в группе B. Вместе с россиянами путёвку в плей-офф разыграют сборные Канады, США, Германии и Чехии.

Следующую игру Россия сыграет 28 декабря против сборной Канады.