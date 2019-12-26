Хоккейный эксперт телекомпании Sportsnet Эрик Энгельс прокомментировал игру голкипера сборной России Ярослава Аскарова в стартовом мачте молодёжного чемпионата мира против сборной Чехии. Матч закончился победой хозяев чемпионата со счётом 4:3.

По словам Энгельса, было видно как голкипер России нервничал, не мог грамотно прикрыть углы.

«Все могли наблюдать, как сильно нервничал Аскаров. Не мог прикрыть углы, но не только. Дрожал при бросках, не мог справиться с шайбой», — написал эксперт у себя в «Твиттере».

Напомним, сборная России проиграла команде Чехии в стартовом мачте МЧМ по хоккею со счётом 4:3. Голкипер россиян Ярослав Аскаров провёл на льду два периода, а во втором перерыве был заменён на Амира Мифтахова. Вратарь СКА неудачно вошёл в игру, пропустив четыре шайбы в 17 бросках.

Следующий матч сборная России проведёт 28 декабря против Канады.